Grossa frana invade la spiaggia libera a Talamone

Orbetello (Grosseto), 18 febbraio 2025 – Da allarme ambientale ad allarme turistico il passo è breve. Unaterrosa, localizzata in almeno due punti, incombe quasi inesorabilmente sulla spiaggetta sassosa del Cannone a, mettendo seriamente a rischio la sua fruizione balneare durante la prossima stagione estiva. Con le copiose precipitazioni dei giorni scorsi, una grande massa di almeno 20 metri cubi di terra, si è staccata dal costone che si trova sotto le mura sul lato sinistro del faro died ha sbracato la rete ferrosa di mantenimento che era stata installata negli anni 90, finendo proprio sulla riva del mare dove spesso si soffermano i bagnanti. Allo stesso tempo, tra le due discese a mare che caratterizzano il sito turistico, un altro blocco di terra e piante è caduto in acqua in zona sempre frequentata da bagnanti.