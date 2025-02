Quotidiano.net - Grok 3: come funziona l’intelligenza artificiale di Elon Musk

Leggi su Quotidiano.net

“Credo che3 sia spaventosamente intelligente”. A dirlo è lo stessostesso, riferendosi alla nuova versione delgenerativa sviluppata dalla sua start-up xAI:3. Presentato martedì 18 marzo 2025 davanti a 2,7 milioni di utenti direttamente al laboratorio della start-up,3 promette di essere "l'intelligenzapiù intelligente sulla Terra". Rispetto alla versione precedente, rilasciata il 13 agosto 2024,3 è alimentato da un volume di dati dieci volte maggiore. Molto meno però rispetto alle altre intelligenze artificiali in circolazione, da ChatGPT a Gemini, da Claude a Deepseek, che hanno avuto più tempo per imparare ed esercitarsi. Supercomputer dietro l’ascesa di3 Il tentativo fallito di acquistare per 97,4 miliardi di dollari la fondazione di OpenAI - un modo per rallentare lo sviluppo della società di ChatGPT, secondo il direttore generale Sam Altman – non ha impedito all’uomo più ricco del mondo di recuperare il ritardo in altri modi.