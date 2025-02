Sport.quotidiano.net - Green Le Mura super. Sbancata San Giovanni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cmb Valdarno 38LeSpring 72 CMB VALDARNO: Tartaglia, Azzola 9, Bizzarri 4, Sontsa 15, Sposato 3, Campagnano 2, Tognaccini 1, Morandini, Stefanini, Chiosi, Viticchi 4, Musumeci. All.: Piccioli.LESPRING: Cerri, Capodagli, Caredio 2, Dianda 5, Tessaro 12, Morettini 6, Geremei 4, Valentino 15, Chiti 6, Michelotti 6, Paulsson 16. All.: Ferretti. Arbitri: Filipovic di Siena e Sizzi di Prato. Note: parziali 13-25, 21-39, 25-60. SANVALDARNO - Ancora un successo per ilLeSpring che espugna il parquet del Cmb Valdarno con il secco punteggio finale di 72 a 38. Ottima la prestazione delle ragazze biancorosse che giocano in scioltezza, sempre efficaci in difesa e pericolose in attacco. Il roster di coach Ferretti parte subito bene e piazza un 6-0 con Valentino e Tessaro che fa già intuire come sarà l’andamento generale del match.