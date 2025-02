Dayitalianews.com - Gravina di Catania, pugno al volto alla convivente per avere soldi: arrestato 51enne

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri della Stazione diOgnina, hannoundel posto, per i reati di maltrattamenti verso familiari, lesioni personali ed estorsione.In particolare, erano circa le 15, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una 48enne, la quale ha raccontato agli operatori di essere stata appena aggredita dal, all’interno della casa familiare. Immediato l’invio di una pattuglia che, già impiegata in un servizio di perlustrazione proprio in quella zona, ha raggiunto in brevissimo tempo la sua abitazione, tranquillizzando la donna che, agitata e scossa per l’accaduto, ha riferito di essere stata colpita con unaldal compagno,presenza dei figli, in seguito al rifiuto di consegnargli del denaro.Dal racconto della vittima, corroborato dalle dichiarazioni del figlio maggiorenne della coppia, è emerso che l’uomo, tossicodipendente e con il vizio del gioco d’azzardo, dallo scorso ottobre chiedeva quotidianamente denaro e, quando lei non poteva accontentarlo, reagiva con violenza, malmenandola.