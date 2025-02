Zonawrestling.net - Grande non solo nel Nome

Lo scorso Sabato è venuto a mancare, a 74 anni, il leggendario lottatore giapponese Gran Hamada (QUI la notizia).Nato a Maebashi il 27 Novembre 1950, Hiroaki Hamada, dal 1972 al suo ritiro, nel 2018, ha attraversato una carriera che l’ha visto protagonista in Giappone e Messico, diventando uno dei Padri del Puroresu e del Lucharesu in entrambe le nazioni.AJPW, NJPW, AAA, CMLL, UWA, ma persino apparizioni nella leggendaria ECW, oltre che nella galassia delle principali federazioni minori del Puroresu e nel Joshi (dove la Dinastia Hamada gode tuttora di una rappresentante come Ayako Hamada, pluricampionessa in AAA, IWRG, TNA e SHIMMER mentre sua sorella Xóchitl, ritiratasi nel 2009, è stata anch’essa pluricampionessa in AAA e CMLL, Ndr).Un curriculum impressionante di titoli: un vero dominio nella UWA degli anni 80 e 90, due volte WWF Lightweight Heavyweight Champion (il secondo titolo per i pesi leggeri che la WWF creò negli anni della collaborazione con la NJPW, da non confondersi con lo storico WWF Jr.