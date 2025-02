Isaechia.it - Grande Fratello, un discusso ex Vippone svela: “Spero vincano Lorenzo o Shaila!”

Un ex concorrente delVip hato che vorrebbe vedereGatta oSpolverato trionfare al.Stiamo parlando di Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne e protagonista della quarta edizione del Gf Vip classificandosi terzo, alle spalle di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, che vinse il reality show.Intervistato da Super Guida Tv a Sanremo in occasione della kermesse musicale, l’ex calciatore ha dichiarato:Ho partecipato al, sono arrivato terzo. È stata un’edizione un po’ particolare perché io sono entrato ed è scoppiato il Covid. Quindi non è stata vissuta proprio come avrei voluto perché purtroppo, causa Covid, la situazione era un po’ particolare (.) Sto seguendo l’edizione delcome ogni anno, ci sono tantissime dinamiche.