Isaechia.it - Grande Fratello, trentaduesima puntata: eliminato Alfonso, Anna Pettinelli fa una sorpresa “esplosiva” a Stefania Orlando. I nominati sono…

Ladel 17 febbraio 2025 delsi è aperta conSignorini che ha descritto gli ultimi giorni nella casa come piuttosto tesi: “Un covo di vipere quella casa lì“.I primi protagonisti dellaserale del reality show sono stati, Chiara Cainelli eD’Apice. Alcune parole della giovane gieffina verso la compagna d’avventura l’hanno ferita profondamente e che andavano sul personale: “Lei è partita all’attacco dicendo delle cose che nulla c’entrano con quello che c’entra nella casa. Sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Offese che arrivano così gratuite. Non credo un esempio negativo anzi credo di essere un esempio per tante donne della mia età“.Dal canto loro, anche la coppia del reality show ha affermato di non aver apprezzato gli attacchi di una donna adulta comecontro una ragazza come Chiara: “Penso sia poco carino ed elegante a una ragazza che potrebbe essere tua figlia“.