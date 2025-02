Superguidatv.it - Grande Fratello, Stefania Orlando in crisi: una sorpresa dall’amica Anna Pettinelli | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

vive un momento dinella casa deldopo le accuse di Alfonso e Chiara. Aarriva l’amicaper spronarla a reagire.al: “non essere madre è stata una scelta un pò mia e della vita”Settimane difficili peralche, dopo gli scontri con Alfonso e Chiara, ha vissuto un momento di profonda. In particolare della parole di Chiara sull’essere madre l’hanno fatta riflettere molto. “Non essere madre è stata una scelta un pò mia e della vita, non li ho cercati e probabilmente oggi come oggi potrebbe essere un rimpianto. Quindi il fatto di essere stata indicata come una donna, una madre che non sarebbe un giusto esempio per i figli mi ha toccato come donna e come non mamma.