Grande Fratello, nervi tesi tra Tommaso e Mariavittoria dopo la diretta: "Voglio uscire dalla Casa, sennò…"

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaduesima puntata del(QUI il resoconto), durante la quale Alfonso D’Apice – prima di lasciare lain quanto eliminato dal televoto – ha fatto alcune rivelazioni suMinghetti.Nonostante nelle ultime settimane il rapporto tra i due si fosse raffreddato, infatti, negli scorsi mesie Alfonso sono stati molto vicini e l’ex concorrente di Temptation Island ha spesso fatto capire di essere a conoscenza di alcuni segreti della gieffina, che non avrebbe voluto rivelare per non metterla in difficoltà.La dottoressa, però, ha chiesto al coinquilino di parlare apertamente e così Alfonso prima diha svelato che a dicembregli avrebbe chiesto di aspettare che lei lasciasseper potersi conoscere meglio:Mi hai detto che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciaree che poi ci saremmo potuti conoscere meglio.