Superguidatv.it - Grande Fratello, Mariavittoria sotto accusa nella casa: perchè? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alla cena di San Valentino per le quattro coppie dellasi è trasformata in una vera e propria lotta che coinvolgeMinghetti. Tutti contro la concorrente, Alfonso controNuovo scontro: Alfonso attaccaal punto da dirle “ti faccio saltare se rivelo quello che so“. Parole che non piacciono a nessuno, tantomeno ad Alfonso Signorini che dallo studio interviene: “continuavi a dirle non farmi parlare, cosa sai e non dici?”. L’ex concorrente di Temptation Island tentenna, sorride e poi confessa: “io niente, allora parlavi a vanvera per il gusto di parlare”, ma Signorini non gli crede: “io eabbiamo un rapporto cane e gatto, ho detto più volte che non credosua genuinità e sincerità, credo che lei voglia restare qui dentro e pur di tanto non si espone.