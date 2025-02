Isaechia.it - Grande Fratello, le prime parole di Alfonso D’Apice dopo l’eliminazione dal reality

Nel corso della trentaduesima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5 (QUI il resoconto),, ex concorrente di Temptation Island, ha dovuto abbandonare il gioco, in quanto eliminato da televoto.Una eliminazione che è stata accolta piuttosto serenamente dal diretto interessato, mentre i suoi compagni, e Chiara in particolare, fino all’ultimo erano convinti chenon fosse stato realmente eliminato, ma che il televoto fosse per eleggere il secondo finalista o che nella peggiore delle ipotesi il ragazzo avesse il biglietto di ritorno per rientrare in gioco.In realtà peròè stato effettivamente eliminato e ha dovuto lasciare il gioco per sempre e quando all’interno della Casa hanno capito chenon sarebbe rientrato, Chiara si è lasciata andare allo sconforto nel constatare di essere rimasta sola all’interno del gioco.