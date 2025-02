Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle del 17 febbraio: Chiara eccessiva (0), Javier innamorato (8)

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del, andata in onda il 172025. In apertura di puntata, il presentatore televisivo ha subito avvertito i telespettatori che nell’ultimo weekend era successo di tutto in casa e che tanti sarebbero stati, quindi, i temi affrontati in puntata, tra litigi, amori e forti emozioni.Cainelli,. Voto: 0In apertura di puntata le protagoniste assolute sono stateCainelli e Stefania Orlando che negli ultimi giorni si sono lanciate frecciatine, anche piuttosto pesanti. La giovane gieffina, infatti, ha affermato che al posto della showgirl si vergognerebbe di lei, dandole anche della ruffiana e dell’opinionista di serie C e aggiungendo che nessun uomo la vuole.Una serie di dizioni pesanti che hanno ovviamente offeso la conduttrice perché si spostavano sul suo lato personale, lasciando il limite del gioco televisivo: “Lei è partita all’attacco dicendo delle cose che non c’entrano con la casa.