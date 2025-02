Superguidatv.it - Grande Fratello, Javier e Helena innamorati nella casa, ma Lorenzo.. | Video Mediaset

Pace fatta tradeldopo la crisi della scorsa puntata, maha qualcosa da dire. Cosa è successo?feliciDopo un San Valentino non proprio idillico,edhanno fatto pace. Il loro amore viene messo in crisidelda una rilevazione di. “Capita spesso chea tavola mi cerca, mi stuzzica, guarda i miei movimenti e tutto quello che faccio” – dice, ma la modella brasiliana smentisce “non è vero, sei talmente egocentrico, sai benissimo che non è vero. Ha un tono di voce alto, è inevitabile a volte guardarlo”.ribatte: “credo che lei cerchi questa cosa”, manon ci sta “non ti cerco, non tergiversare sempre su questa cosa”. Poi è la volta diche commenta la cosa: “sta esagerando in questo momento, conabbiamo chiarito e durante la settimana mi ha dimostrato molto e stiamo veramente bene”.