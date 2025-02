Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della trentaduesima puntata

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel(QUI il resoconto completo), il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la presenza in studio Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.Nel corsodi ieri non sono mancati gli scontri tra gli inquilini e i colpi di scena, a cominciare dalle rivelazioni di Alfonso D’Apice su Mariavittoria Minghetti, passando per la sorpresa di Anna Pettinelli a Stefania Orlando e arrivando all’eliminazione dell’ex concorrente di Temptation Island.Per quanto riguarda gli, dopo il tonfo dello scorso giovedì dovuto allo scontro con il Festival di Sanremo, ieri sera il Gf ha totalizzato il 16.7 % di share, battuto dallo speciale di Ulisse dedicato ad Andrea Camilleri e al suo celebre commissario Montalbano, che ha vinto la serata con il 23.