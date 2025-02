Isaechia.it - Grande Fratello, è scontro dopo la puntata tra Lorenzo e Amanda che poi scoppia in lacrime (Video)

Nuovoall’interno della Casa deltraSpolverato eLecciso.I due inquilini sin da subito avevano stretto un’amicizia che sembrava destinata a durare a lungo, purtroppo però la situazione tra loro è degenerata con il rientro di Helena Prestes. La Lecciso infatti ha legato molto con la modella brasiliana e per questo motivone ha parecchio risentito.la messa in onda di ieri i due si sono ritrovati in giardino e si sono confrontati. Ad iniziare è stato:Io mi chiedo, ma come posso? Se mi siedo adesso su questa poltrona ne deve valere la pena.Pronta la replica di:Allora se non pensi di doverti sedere non ti sedere, non parlare neanche in piedi perché per me non vale la pena nemmeno ascoltare uno che non si siede perché non ha voglia di parlare con me.