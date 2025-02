Tvzap.it - “Grande Fratello”, colpo di scena su Alfonso e Federica: arriva la frecciata dall’esterno

News tv. “”,disula– A poche ore di distanza dall’allarme lanciato dall’ex Temptation Island Antonio Maietta, che aveva previsto che gli altri avrebbero voluto cacciare, èta in effetti l’eliminazione. Non è tutto: subito dopo l’ex diPetagna, Antonio Fico, che già aveva avuto uno scontro connella Casa, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al 25enne. Un’iniziativa che non è sfuggita al popolo del web. ( dopo le foto) Leggi anche: “”,viene eliminato: la reazione degli altri concorrentiLeggi anche: “Attenzione, faccio l’annuncio”. Shaila decide di rompere il silenzio e scoppia la bufera: cos’ha detto (VIDEO)“”,disulaD’Apice è entrato nel cast del reality in onda su Canale 5 dopo aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzataPetagna, anche lei diventata concorrente del “”.