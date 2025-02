Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice eliminato: clamorosa gaffe degli autori

Ilè di nuovo al centro dell’attenzione per un errore clamoroso avvenuto durante la puntata di lunedì 17 febbraio 2025. Durante il televoto tra Iago Garcia e, glihanno deciso di creare suspence dividendo i due concorrenti tra la Mystery Room e il Superled. Tuttavia, un post pubblicato per sbaglio sul profilo ufficiale del programma ha rovinato tutto alimentando nuove polemiche. Scopriamo cosa è accaduto.Il tweet che svela l’delDurante la diretta,Signorini ha chiesto ai concorrenti di scegliere chi salutare per l’ultima volta, aumentando la tensione del momento. Tuttavia, pochi istanti prima dell’annuncio ufficiale, il profilo X delha pubblicato per errore il messaggio: “Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la casa del”.