Gran Bretagna valuta tagli fino all’11% per cultura ambiente lavoro per finanziare l’aumento delle spese militari

Per avere un’anticipazione di ciò che ci attende condei budget per armi e difesa, può essere utile guardare ciò che sta accadendo in, paese dove la spesa per l’esercito si colloca attualmente intorno al 2,3% del Prodotto interno lordo (in Italia siamo all’1,6%). Il ministero del Tesoro britannico ha chiesto a diversi dipartimenti governativi di prepararsi adei loro bilanci per far fronte al maggior impegno bellico. Per ora, dalla lista dei, dovrebbero rimanere escluse sanità ed istruzione. I nuovi budget decurtati dovrebbero essere pronti per giugno, quando si procederà ad una nuova definizione della spesa triennale. Si parla di uno nominale del 5%, considerando l’effetto dell’inflazione prevista, una sforbiciata reale dell’11%. Per ora non sono state ancora adottate decisioni definitive ma lo scenario su cui si lavora è questo.