Gramellini | Sinner è un precedente di giustizia invece siamo ossessionati dal perché lui sì e io no

Il caso, tralismo all’estero e innocentismo agonistico italiano, s’è perso per strada un punto che coglie bene Massimonella sua rubrica sul Corriere della Sera:dal “lui sì e io no”di guardare al futuro in maniera costruttiva e più. “giusta”.parte dalle dichiarazioni di Djokovic che “pensa chesia innocente, ma poiché in passato erano stati puniti per doping altri innocenti, anche lui avrebbe dovuto essere trattato da colpevole. L’incomune come unica forma dipossibile“, scrive l’editorialista.“Un modo di pensare abbastanza aberrante, ma umanamente comprensibile, dato che tutti tendono a concepire la vita come un paragone continuo e la buona sorte altrui serve solo a rimarcare la propria sventura”.