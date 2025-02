Oasport.it - Golf, Manassero e Molinari volano in Messico. Jake Knapp difende il titolo a Vallarta

Chiuso il The Genesis Invitational, vinto dallo svedese Ludvig Åberg, il PGA Tour si sposta aper il Mexico Open, torneo che dal 2022 mette in palio 8,5 milioni di dollari di montepremi. Are ilsarà, 30enne statunitense che qui l’anno scorso vinse il suo primotra i grandi.Ad insidiare il primo posto però, ci saranno tanti nomi importanti del maggiore circuito americano. A partire dai gemelli Højgaard passando per Thriston Lawrence, Thorbjørn Olesen e il connazionale danese Niklas Norgaard, il finlandese Sami Valimaki, il sudafricano Erik Van Rooyen e gli americani Akshay Bhatia, Lanto e Ben Griffin, Charlye Hoffman, Patton Kizzire e Kurt Kitayama.Assenti, invece, i nomi più caldi. Scheffler, Matsuyama, Cantlay, Schauffele, Aberg, McIlroy and company saranno fuori dalla tappa messicana e li rivedremo più avanti.