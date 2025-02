Sport.quotidiano.net - Golf. Filippo Maggi riconfermato nel consiglio federale

Leggi su Sport.quotidiano.net

È con grande soddisfazione che il Cus Ferraraannuncia la riconferma dicome rappresentante degli atleti dilettanti nel comitato regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana(FIG). La sua elezione arriva in un momento significativo per ilitaliano, in contemporanea a quella del nuovo presidente, Ettore Ghinelli, che ha assunto la guida del comitato con l’obiettivo di portare innovazione e nuovi stimoli al movimento., trentaquattro anni, avvocato, apprezzato atleta e figura di riferimento nel panoramaistico dilettantistico, ha dichiarato: "Sono onorato della riconferma e continuerò con ancoraore passione e impegno questo importante incarico. Ilè una disciplina che amo profondamente sin da piccolo; mi ha dato grandi soddisfazioni come giocatore e poter contribuire alla crescita delin Emilia Romagna e al benessere dei miei colleghi atleti, mi dà una grande motivazione".