Trevisotoday.it - Gnognarun - 3^ edizione

Leggi su Trevisotoday.it

Ritorna a Treviso, per il terzo anno consecutivo, la. L’appuntamento di questa corsa non competitiva, aperta a tutti, è per Domenica 23 marzo presso Bastione San Marco, voluta ed organizzata dai Clown di Vip Treviso Odv, in ricordo della loro amica Clown Gnogna, Angela Mignogna, mancata.