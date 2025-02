It.insideover.com - Gli Usa contro TikTok: la Cina non c’entra, è un favore fatto a Israele. Ecco come

Leggi su It.insideover.com

temporaneamente rimosso e poi ripristinato – A seguito della legge "divest-or-ban", entrata in vigore il 19 gennaio,era stato rimosso dagli store digitali. Tuttavia, un ordine esecutivo di Trump ha temporaneamente sospeso il divieto, permettendo il ritorno dell’app.Le vere motivazioni dietro il divieto – Secondo l’inchiesta di Ken Klippenstein, la proprietà cinese non era la principale preoccupazione del Congresso. Il senatore Mark Warner ha suggerito che le vere ragioni dietro la legge non sono state pienamente divulgate.Il ruolo dell’attacco di Hamas – Il disegno di legge anti-era fermo fino all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La diffusione di contenuti critici versosuha spinto il Congresso ad agire, con pressioni da parte di funzionari e lobby israeliane che accusavano l’algoritmo della piattaforma di favorire posizioni pro-palestinesi.