Iltempo.it - "Gli serve una tirata d'orecchie". La lezione di Lavrov a Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr«e tutta la sua squadra devono essere portati alla ragione e hanno bisogno di unad'». L'ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey, a seguito dei colloqui Russia-Usa a Riad.guidava la delegazione di Mosca nei colloqui. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Dopo la conclusione del vertice russo-americano a Riad, il ministro degli Esteri russo Sergeyha confermato che «gli Stati Uniti hanno compreso meglio la posizione russa dopo i colloqui in Arabia Saudita». Parlando in conferenza stampa,ha ringraziato Riad per aver ospitato i colloqui. Ha fatto riferimento anche a diversi accordi tra i due Paesi e ha spiegato che il dialogo con gli Usa si è concentrato sull'importanza di rispettare gli interessi comuni, sottolineando che si è concordato di elaborare un processo per risolvere il conflitto in Ucraina.