Gli atleti del litorale alla conquista della Spartan Race

Ardea, 18 febbraio 2025 – Due guerrieri delpontino sono pronti a rappresentare l’Italia nella2025. Costantino Sacchetto, di Ardea, è stato nominatoAmbassador per il settimo anno consecutivo, unico in Italia a raggiungere questo traguardo. Al suo fianco, Alessandro Marziali, ex pugile di Aprilia, riconfermato per il secondo anno in questo prestigioso ruolo.Dopo aver gareggiato ai Mondiali2024 a Sparta, il loro prossimo grande obiettivo sarà il Campionato del Mondo2025 in West Virginia (USA) dal 5 al 7 settembre. Nel frattempo, affronteranno un tour di gare in Italia e in Europa, tra cui Madrid, Barcellona, Carcassonne, Inghilterra e Slovenia, oltre alle tappe del Campionato Italiano.Sacchetto, con oltre 70disputate e cinque mondiali alle spalle, si allena tra The GymClub di Tor San Lorenzo e Next di Nepi, seguito dai coach Guido Cariani e Manuel Schollmeier.