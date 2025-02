Ilfattoquotidiano.it - Gli arbitri italiani più pagati di quelli inglesi: il confronto dei guadagni con quelli dei top 5 campionati europei

Glihanno introiti superiori rispetto ae francesi, ma inferiori ai colleghi spagnoli e tedeschi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i direttori di gara in Italia hanno una parte “fissa” garantita dal momento in cui mettono la firma sul contratto con la Figc. Questo significa che la somma per arbitrare un big match o un incontro tra medio-piccole è esattamente la stessa. Va poi considerato il ruolo che svolgono, da sommare al rimborso spese. Nel complesso, lo stipendio annuale di un arbitro di Serie A è quindi di circa 160.000 euro, ma questo varia a seconda dal numero di partite arbitrate o vissute da Quarto Uomo o Var. Questo perché, come detto in precedenza, a ciascun ruolo il suo guadagno.La posizione più remunerativa è senz’altro quella del primo ufficiale, seguita dagli assistenti e dai presenti in sala VAR.