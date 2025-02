Lanazione.it - Gli anziani morti e la polemica sulle fatture. Sereni Orizzonti: “Nessun pagamento richiesto”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 febbraio 2025 – Mentre i Nas indaganocause dei malori che hanno portato alla morte di tree al ricovero di numerosi altri pazienti di alcune rsa del fiorentino, l’amministratore delegato di, Gabriele Meluzzi, risponde alle polemiche scaturite in merito ai mancati messaggi di cordoglio alle famiglie delle vittime e, soprattutto, all’invio dellediavvenuto dopo i decessi. Dichiarazioni di Gabriele Meluzzi “Abbiamo provato a contattare la signora Samuelli in ogni modo per esprimere il nostro cordoglio, ma non ci sta al momento rispondendo. Ci siamo perciò risolti ieri ad inviare una mail di condoglianze da parte dell’azienda”, chiarisce Meluzzi, che aggiunge: “Siamo i primi a volere che gli accertamenti siano i più rapidi e precisi possibile, confidando di poter dimostrare che l’azienda ha seguito correttamente norme e procedure, tenendo presente che l’errore umano è sempre possibile: ove dovessero emergere errori di singoli collaboratori procederemo ad immediate sanzioni”.