"Giulio Cesare". Il capolavoro di Händel

Dopo il grandissimo successo di “Tamerlano“ di Vivaldi nel febbraio di due anni fa, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini torna all’opera barocca con ““,di Georg Friedrich, in scena venerdì 21 febbraio (ore 20.30) e domenica 23 (ore 16) come terzo titolo della Stagione Lirica 2024-2025. Lo spettacolo, un nuovo allestimento prodotto dal Teatro Alighieri di Ravenna insieme ai teatri di Lucca, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Bolzano, è firmato per la regia da Chiara Muti; Ottavio Dantone dirige l’Accademia Bizantina. In scena, interpreti di chiara fama per questo specifico repertorio: in uno spazio metafisico, le cui tinte ricordano l’oro delle sabbie e dei metalli preziosi d’Egitto e degli enigmatici volti delle maschere dei faraoni, il ruolo diè affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys.