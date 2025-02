Notizie.com - Giulia, sbranata a 9 mesi dal pitbull Tyson: cosa non torna nella versione del papà indagato per omicidio

Il caso di, la neonata di 9mortadaldi famigliasta innescando polemiche e paure in ogni zona d’Italia.a 9dalnondelper(ANSA FOTO) – Notizie.comUna vicenda assurda avvenutanotte tra sabato e domenica scorsi. Una tragedia che secondo molti, tra le palazzine del rione Ice Snei di Acerra, in provincia di Napoli, poteva essere evitata., infatti, avrebbe mostrato già in passato segnali allarmanti di aggressività.Ciò che è certo, mentre le indagini degli investigatori della polizia di stato di Acerra e dei pm della Procura della Repubblica di Nola vanno avanti, è che il padre della neonata, un 24enne, è attualmentepercolposo. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, il genitore sarebbe risultato positivo all’hashish nell’ambito delle verifiche tossicologiche effettuate dalle autorità dopo il dramma che si è consumato.