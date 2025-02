Giulia Biondi e la dieta di Bilanciamo | Basta con il terrorismo alimentare ecco i piatti equilibrati

Leggi su Open.online

è biologa della nutrizione e docente. È in libreria con La cucina di, un ricettario didattico in cui «non dopronti ma compiti, spiegando la piramide, le quantità, le alternative senza glutine, lattosio o vegane, per educarli a mangiare in modo equilibrato. Forse questo li tranquillizza». Nell’aumento dei disturbi alimentari, dice, «C’entrano ilche si fa sull’alimentazione, la disinformazione, i video in cui si dice che “pane e marmellata è veleno”, che “il latte fa venire la cellulite”, che la “pasta è il demonio”. Follie di chi spaccia integratori e diete estreme per business».L’ostentazioneSui social poi «c’è un’ostentazione di corpi perfetti che ci fanno sentire sfigati con la nostra pancetta e la buccia d’arancia. Ma dobbiamo ricordarci che lì ci sono le luci, i filtri, i ritocchi.