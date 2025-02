Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: proroga scadenza bando per il servizio civile universale

dei Termini per la Presentazione delle Domande di Partecipazione alper la Selezione di Operatori Volontari per ilCon DECRETO DEL CAPO DPGSCU N. 163/2025 del 17 febbraio 2025 èto a GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE 14:00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alper la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento dida realizzarsi in Italia e all’estero.In caso di errata compilazione della domanda, è consentito ai candidati di annullare la stessa fino alle ore 14:00 del 26 febbraio 2025.Il termine per la trasmissione delle graduatorie èto al 26 giugno 2025.Restano invariate tutte le modalità e procedure contenute nel sopracitatopubblicato il 18 dicembre 2024.