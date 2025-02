Giubileo 2025 Aeroporti di Roma è partner ufficiale

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 febbraiodi, società del Gruppo Mundys, èdel, evento globale che, fino al 6 gennaio 2026, consentirà di accogliere ae in Italia milioni di pellegrini con un ricco calendario di appuntamenti e iniziative.Grazie allaship sottoscritta con il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo della Santa Sede guidato da S. E. R. Monsignor Rino Fisichella, ADR è infatti presente con i propri principali servizi sulla Carta del Pellegrino, la tessera digitale e gratuita riservata ai pellegrini di tutto il mondo, disponibile sulla appIubilaeum25.Tra le opportunità offerte da ADR ai detentori della Carta, figurano i voli a tariffe convenienti, con opzione di stop-over nella Capitale, prenotabili sulla piattaforma FlyandVisitRome.