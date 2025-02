Lettera43.it - Giro d’Italia, chi l’ha vinto di più? L’albo d’oro con tutti i vincitori

Il2025 si svolgerà in 21 tappe dal 9 maggio al primo giugno, per un totale di 3.413,3 chilometri. Per la prima volta nella sua lunghissima storia partirà dall’Albania e arriverà a Roma. Previste due cronometro, tre arrivi in salita e sette frazioni per velocisti. Tre i giorni di riposo. Il2025, come sempre organizzato da RCS Sport, passerà anche dalla Slovenia e da Città del Vaticano. Quella che scatta il 9 maggio sarà l’edizione numero 108 della Corsa Rosa, appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo in quanto seconda gara a tappeprestigiosa del panorama mondiale dopo il Tour de France., chidiFausto Coppi e Gino Bartali (Getty Images).Il record di vittorie al, ben cinque, è condiviso da tre ciclisti: gli italiani Alfredo Binda e Fausto Coppi e il belga Eddy Merckx.