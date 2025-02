Padovaoggi.it - Girate negli Y-40 Studios le scene acquatiche di “L’oro Del Reno” di Wagner che andrà in scena a Monte-Carlo

Leggi su Padovaoggi.it

Va inall’Opéra de“Das Rheingold”, il dramma musicale di Richardper la regia di Davide Livermore lanciato da un tam tam social attraverso i video girati a Y-40 The Deep Joy. La produzione dell’opera teatrale di fine Ottocento, nota in Italia come “del”, ha.