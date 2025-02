Linkiesta.it - Giorgia Meloni dice no all’invio di soldati europei in Ucraina

«Ho appena parlato con il presidente Donald Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. Vogliamo una pace solida e duratura in. A tal fine, la Russia deve porre fine alla sua aggressione e ciò deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza forti e credibili per gli ucraini. Altrimenti si rischia di veder finire questo cessate il fuoco come gli accordi di Minsk». Il presidente francese Emmanuel Macron lo ha scritto a tarda notte su X dopo il vertice di Parigi sull’convocato d’urgenza e conclusosi senza un’intesa. Anche per via della posizione della premier italiana, alla testa dei Paesi che hanno espresso un’opinione contraria sull’invio dia Kyjiv.Insieme a, all’incontro di Parigi hanno partecipato presidenti e primi ministri di Germania, Polonia, Danimarca, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi.