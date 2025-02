Lapresse.it - Gioia Tauro, sequestrati 788 chili di cocaina al porto

Oltre 780 kg dipurissima: è il maxi carico di droga sequestrato dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al. I panetti di polvere bianca sono emersi dall’ispezione di tre container sospetti provenienti dal Sud America e diretti in alcuni porti dell’Italia e della Spagna. Alcuni erano nascosti dentro centinaia di sacchi di pellet, mentre altri erano stati occultati all’interno di un’intercapedine ricavata nel vano motore del container refrigerato che trasportava pesce surgelato. Nello specifico, i container bloccati sono stati dapprima sottoposti ad una approfondita scansione radiogena, utilizzando le sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di