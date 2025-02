Gravidanzaonline.it - Gioco libero: perché è fondamentale per lo sviluppo del bambino

Giocare fa bene, non solodivertente e piacevole, ma anchefavorisce locompleto del. Non a caso, come ricorda Save the Children, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite definisce ilcome un vero e proprio diritto inviolabile e insindacabile di ogni. Tramite il, infatti, ilcresce dal punto di vista cognitivo, emotivo, sociale e fisico e sempre tramite l’attività ludica scoprono sé stessi e il mondo che li circonda.Tra le diverse modalità dic’è il cosiddettoche, proprio per la sua “assenza di regole” si rivela estremamente importante e parte integrante della crescita del. Una realtà, quella del, che deve essere promossa e favorita considerando gli importanti benefici che ilsperimenta attraverso di essa.