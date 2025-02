Oasport.it - GINNASTICA – Milena Baldassarri: addio all’attività agonistica. Nuovi progetti in arrivo!

Leggi su Oasport.it

, una delle ginnaste più talentuose e ammirate d’Italia, annuncia il suo ritiro dallaritmica dopo una carriera straordinaria, culminata con la medaglia d’argento ai Mondiali di Sofia . In questa intervista esclusiva, condotta da Alice Liverani,racconta la sua esperienza nel mondo della?, le sfide affrontate, i momenti di gloria e la sua emozionante decisione di voltare pagina. Scopri comesi prepara al futuro e qualila aspettano dopo il ritiro dal mondo sportivo. Cosa farà l’atleta che ha rappresentato l’Italia in Olimpiadi e Mondiali? Guarda il video per tutti i dettagli! Non perdere l’occasione di scoprire cosa riserva il futuro per. Iscriviti al canale e attiva la campanella per altri contenuti esclusivi suritmica e tanto altro!