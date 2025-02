Davidemaggio.it - Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci tornano su Rai2 con Audition

Non c’è soltanto Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi tra le novità del prime time primaverile di Rai 2. Da lunedì 28 aprile 2025,edsaranno infatti alla guida di, definito da Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time Rai – il primo “no talent italiano“.Ciannamea ha descritto all’Ansa il nuovo format:È il primo no talent italiano: i conduttori saranno anche i giudici che provineranno i candidati, comici, musicisti, maghi, in una sorta di commedia dell’arte.Show che raccoglierà l’eredità del lunedì sera da Obbligo o Verità, in onda per cinque settimane dal 24 marzo al 21 aprile 2025. Un terzetto, quello died, già collaudato per il pubblico di, visto che hanno condotto insieme sia Made in Sud, sia lo spin off non troppo fortunato Mad in Italy.