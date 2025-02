Unlimitednews.it - Gigi D’Alessio al Barbera di Palermo con la Fondazione Dragotto, incasso in beneficenza

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) –è pronto a scendere in campo allo stadio Renzodicon “SICILY FOR LIFE –& FRIENDS”: l’appuntamento è il 20 giugno nel capoluogo siciliano, per una indimenticabile serata di musica e una importante iniziativa di solidarietà. Un live che si annuncia imperdibile e che vede impegnati in prima lineae laTommaso. Un grande concerto il cui ricavato, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio adedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Lo show vedràsul palco insieme ad ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, con duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese.