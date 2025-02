Romadailynews.it - Giappone: Tokyo, pubblicato rapporto di think tank Xinhua

Leggi su Romadailynews.it

Un delegato legge il“Promuovere lo sviluppo e il progresso della civilta’ umana attraverso lo scambio e l’apprendimento reciproco” durante il dialogo in corso sul potenziamento degli scambi culturali tra organizzazioni mediatiche edi Cina e, in, oggi 18 febbraio 2025. Ilnazionale di alto livello dell’agenzia di stampahailoggi a, capitale del. Ha presentato ildurante il dialogo, facendo luce su un’interpretazione e una spiegazione esaustive e approfondite della pratica cinese di promozione dello scambio e dell’apprendimento reciproco tra le civilta’ e del suo significato globale, nonche’ della direzione e della guida per unire le forze globali e realizzare gli interessi globali dell’umanita’.