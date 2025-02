Isaechia.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto genitori: il tenero annuncio social del campione olimpico

Dopo aver presenziato ad una delle serate del Festival di Sanremo dando appuntamento a tutti alle prossime olimpiadi, l’orgoglio italianoha appena annunciato un’altra splendida notizia.L’altistadel mondo classe 1992 è sposato conda circa due anni e mezzo, dopo tredici di fidanzamento. Nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024 si era molto parlato del loro matrimonio, o per meglio dire del. simbolo del loro matrimonio! Gimbo aveva infatti accidentalmente perso la fede nuziale tra le acque della Senna proprio durante la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici. In un lungo post, si era profondamente scusato con la sua dolce metà, romanticizzando quanto accaduto immaginando l’anello “nel letto del fiume della città dell’amore”.Ebbene, i due hanno da poco annunciato suidi essere in attesa del loro primo bebè.