Thesocialpost.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in dolce attesa: “Promettiamo di donarti tutto il nostro amore”

Leggi su Thesocialpost.it

presto genitori. Il campione olimpico e sua moglie hanno annunciato con gioia l’arrivo del loro primo figlio attraverso i social. Insieme dal 2009 e sposati dal 2022, i due hanno condiviso la notizia con un video emozionante in bianco e nero, in cui mostrano le prime ecografie e il pancione che inizia a vedersi.Ad accompagnare le immagini, il brano di Ryan Mack Forever and ever and always e unadedica al piccolo in arrivo: «Un’emozione indescrivibile. A te che sei la cosa più bella che ci potesse capitare,diil, ogni giorno, sempre», hanno scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@)Il desiderio di diventare genitoriGià lo scorso settembre, ospiti in televisione, avevano parlato della loro voglia di allargare la famiglia.