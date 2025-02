Velvetgossip.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in attesa del primo bambino: un sogno che diventa realtà

, il famoso atleta italiano specializzato nel salto in alto e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha recentemente annunciato una notizia straordinaria: lui e la mogliestanno perre genitori. L’annuncio è stato condiviso tramite un toccante video sui loro profili Instagram, dove la coppia ha voluto comunicare al mondo questa dolcecon un messaggio carico di amore e felicità.Nel video,mostra per la prima volta il suo pancino, accompagnato da parole sincere e commoventi: “A te che sei la cosa più bella che ci potesse capitare”. Questo gesto semplice ma significativo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella loro vita.bacia il pancino della moglie e tiene tra le mani la prima ecografia, un momento che simboleggia l’amore e la gioia che stanno per arrivare.