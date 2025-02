Dilei.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano il primo figlio: “Emozione indescrivibile”

Lo avevamo lasciato sul palco del Festival di Sanremo dove, emozionatissimo, aveva annunciato di essere pronto a mettersi in gioco alle prossime Olimpiadi. Ma questa non era l’unica sorpresa per i fan.il loroe lo hanno annunciato con un dolcissimo video in bianco e nero condiviso su Instagram. “Non vedo l’ora di diventare papà”, aveva detto Gimbo in un’intervista a Verissimo. E finalmente questo sogno si realizza.Il dolce annuncio su Instagram“Un’. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Queste le parole scritte dalla leggenda del salto in alto a corredo del video pubblicato su Instagram, per la gioia di amici e fan, immediatamente accorsi per commentare e congratularsi per la splendida notizia.