Iltempo.it - "Ghali de sta c...", Porro e Cruciani scatenati: delirio woke su Sanremo

“Unstupendo. Senza, senza genocidi, senza i monologhi di questa cep*a..” Nicolae Giuseppeesaltano il Festival di Carlo Conti e sottolineano la fine della culturasul palco dell'Ariston, a favore di ciò che più importa: le canzoni. Nell'ormai consueto “Un tavolo per due” di Quarta Repubblica su Rete 4, il conduttore Mediaset e il giornalista de La Zanzara sono tornati sul 75esimo festival die hanno tirato le somme della manifestazione canora, mai così lontana dalle precedenti targate Amadeus. “Unstupendo! Senza, senza genocidi, senza i monologhi di questa ceppa – esordisce– Unfavoloso dove ci sono solo le canzoni. Non sono riuscito a trovare una dichiarazione antifascista”.dal canto suo non è così entusiasta e va subito sulle polemiche nate nella settimana del Festival: “Mi annoiano le piccole polemiche che ci sono state”.