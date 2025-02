Justcalcio.com - Getfe, leader di Laliga Este 2025

-02-18 15:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Getafe è il BestEastTeam. Dopo la sconfitta quest’ultimo lunedì di Rayo Vallecano contro l’FC Barcelona, Il set di Bordalás è già solo in forma della competizione e, se conteggiata solo Ciò che è stato giocato questoil blu sarebbedella categoria.Sono 14 punti nei sei giorni Contestato, con Quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfittaqualcosa che lo solleva come la squadra più importante delle ultime sei date, Davanti a Rayo Vallecano e Barcellona, Con 13 punti, e Valenciacon 11.Tre gol zero e tre gol incorporatiInoltre, i loro record sono impressionanti. Nella sezione offensiva, Il blu ha segnato nove golcontrassegnamento in tutti i duelli tranne nel sorteggio contro il Siviglia, che si è concluso 0-0 nel Colosseo.