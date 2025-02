Anteprima24.it - Gestione illecita dei rifiuti, denunciate due persone dai Carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Lacedonia, nell’ambito di controlli volti alla lotta dei reati ambientali, denunciavano dueresesi responsabili di aver abbandonatomentespeciali pericolosi e non pericolosi.Il controllo messo in atto dai militari della specialità forestale unitamente ai militari dell’Arma territoriale, ha permesso di accertare che due i soggetti del posto avevano abbandonato nel fondo di loro proprietà. sito nel comune di Lacedonia,speciali pericolosi e non pericolosi costituita da lastre di amianto, numerosi sacchi contenenti lana roccia e diversiprovenienti da ristrutturazione edile.Inoltre, l’acume investigativo dei, ha permesso di accertare che parte deipericolosi erano stati interrati e ricoperti da colate di cemento evidenziando la volontà dei soggetti di occultare iomettendo, di fatto, il conferimento degli stessi presso un centro autorizzato.