Germania e migranti lo studio | più stranieri non aumentano il tasso di criminalità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La migrazione innon porta a tassi dipiù elevati, come dimostra l'analisi dell'istituto Ifo delle statistiche sulladella polizia per distretto per gli anni dal 2018 al 2023. "Non troviamo alcuna correlazione tra una quota crescente diin un distretto e ildilocale. Lo stesso .