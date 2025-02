Panorama.it - Germania: cresce la fiducia degli investitori, ma i segnali avvertono che la crisi resta

La locomotiva d’Europa si muove, seppure lentamente. L’indice Zew di febbraio, barometro dellaeconomica, è migliorato oltre le stime. Ma lac’è. Basta pensare al calo del 2,4% della produzione industriale di dicembre, un crollo che non si vedeva da maggio 2020. E basta pensare che sembra Berlino sia pronta a un passo storico: rivedere la sua granitica posizione contro gli aiuti di Stato in Europa.L’indice Zew di febbraio, che misura le aspettative economiche per i prossimi sei mesi, ha registrato un incremento. Si è attestato a -88,5 punti, contro un -90 atteso dagli analisti. Sempre in territorio negativo, ma è un miglioramento rispetto al -90,4 di gennaio. Anche lanell’economia tedesca ha fatto balzo di 26 punti, ben oltre le attese di 19,9 e i 10,3.Il dato di oggi suggerisce un cauto ottimismo tra gliistituzionali, che vedonodi stabilizzazione nell’economia tedesca.